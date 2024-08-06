وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من المتدينين وهم يتسلقون جداراً في أثناء اقتحامهم مركز التجنيد في تل هشومير. كما تظهر المقاطع عدداً من أفراد الشرطة وهم يلاحقون المحتجين في أحراش تابعة للمركز قبل إخراجهم منها.

وتظهر المقاطع المنشورة، عناصر من الشرطة يبعدون المتدينين المحتجين عن السياج الحديدي المحيط بمركز التجنيد. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه "بعد أن اقتحم المتظاهرون ضد تجنيد اليهود المتشددين قاعدة تل هشومير، تقوم قوات كبيرة من الشرطة والجيش بدوريات في القاعدة وتواصل إجبار المتظاهرين على الخروج".

ونشرت الإذاعة على حسابها في منصة إكس مقطع فيديو لعناصر شرطة وهم يخلون بالقوة يهود متشددين من الشارع القريب من مركز التجنيد، وردّ المتدينون بالجلوس على الأرض في الطريق، وفق المصدر ذاته.

ولليوم الثاني على التوالي، يحتج يهود متشددون على استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي المتدينين لأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم، بموجب قانون جديد أقر تحت ضغط الحرب الحالية على غزة.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تجري مظاهرة غير قانونية بالقرب من مكتب التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي". وأضافت: "على الرغم من الإعلان عنها مظاهرة غير قانونية، بدأ منتهكو الأمر أعمال شغب عنيفة، وهتفوا "نازيون" في وجه عناصر الشرطة، وحاولوا اختراق الحواجز، وإلقاء الزجاجات عليهم، وحتى الجلوس تحت الشاحنات".

وتابعت: "بدأ عناصر الشرطة في صد مخالفي الأمر بالفرسان. وألقت قوات الشرطة القبض على 7 من مثيري الشغب".

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من "الحريديم" (متدينين يهود)، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الجيش، بعد أن قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

وتتزامن الضغوط لتجنيد هذه الفئة مع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.