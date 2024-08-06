وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "متابعة للتقارير عن سقوط طائرة مسيّرة في وقت سابق (الثلاثاء) على الطريق 4 جنوب نهاريا، يتبين من التحقيق الأولي أن الحديث عن سقوط صاروخ اعتراض، أخطأ الهدف واصطدم بالأرض، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين"، مضيفاً أن "الحادث قيد التحقيق".

وبيان جيش الاحتلال يتعارض مع تصريح سابق له، قال فيه إن الإصابات نتجت عن سقوط طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان، وقال قبل تراجعه عن بيانه: "جرى رصد خرق عدة مسيرات من لبنان، إذ اعترضت إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مدينة نهاريا، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 17 إسرائيلياً أصيبوا في الحادث، بينهم إصابة حرجة وأخرى متوسطة، بينما دوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية مع توالي إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان، بينما قالت القناة 12 العبرية إنه رُصِد تحطّم طائرة من دون طيار أطلقت من لبنان، في شمال الجولان السوري المحتل من دون تسجيل إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الحزب في سلسلة بيانات، إنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، و"تحقيق إصابات مباشرة".

ورفعت إسرائيل حالة التأهب خلال الأيام الماضية على الحدود مع لبنان، تحسباً لرد "حزب الله" على اغتيال القيادي في صفوفه فؤاد شكر في 30 يوليو/تموز الماضي، كما تترقب تل أبيب رداً إيرانياً محتملاً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​