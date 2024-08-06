سياسة
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جيش الاحتلال يعلن إصابة 16 جندياً خلال يوم بينهم 14 في غزة
أصيب 16 جندياً إسرائيلياً بينهم 14 بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب معطيات لجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أظهرت ارتفاع إجمالي المصابين من جنوده إلى 4 آلاف و272 منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جيش الاحتلال يعلن إصابة 16 جندياً خلال يوم بينهم 14 في غزة
تواصل سقوط إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال أغلبيتها بمعارك غزة / صورة: Reuters Archive
6 أغسطس 2024

وتشير المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في غزة وصل إلى 4 آلاف و272 ارتفاعاً من 4 آلاف و256 أمس الاثنين.

وأصيب 14 جندياً من جيش الاحتلال بالمعارك البرية في قطاع غزة، من دون أن يحدد الجيش مواقع إصابة البقية، بحسب المعطيات التي أظهرت كذلك أن ألفين و190 جندياً أصيبوا بتلك المعارك، التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفاعاً من ألفين و176 أمس الاثنين.

ووفق بيانات جيش الاحتلال، يتلقى حالياً العلاج 29 جندياً بحالة خطيرة و179 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة. بينما قُتل 689 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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