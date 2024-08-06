ووقاً لتقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية، وأعدته بالتعاون مع معهد دراسة الحرب (İSW) ومشروع التهديدات الحرجة (CTP)، فإن كتائب القسام نجحت في إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت خلال الحملة العسكرية السابقة في مناطق شمال ووسط غزة.

واستندت التقديرات إلى البيانات العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، واللقطات المصورة الصادرة من الميدان، بالإضافة إلى مقابلات مع خبراء وشهود عيان، وأشارت التقديرات إلى أن إسرائيل نجحت في توجيه ضربة إلى المقاومة الفلسطينية لكن الأخيرة بدورها نجحت في بناء قدراتها وتنظيم صفوفها.

وأوضح بريان كارتر، مدير منطقة الشرق الأوسط في مشروع التهديدات الحرجة، أن "مزاعم إسرائيل بتطهير المناطق لم تكن دقيقة بالكامل. وأكد أن مقاتلي حماس مستعدون للقتال ويرغبون في مواصلته".

ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه النتائج، زاعمة أن معظم ألوية حماس قد جرى تفكيكها وأن الكتائب في مستوى منخفض من الجاهزية. فيما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلبات شبكة CNN للتعليق على التقرير.

غياب الخطة

وأشار خبراء عسكريون أمريكيون إلى أن حملة القصف الإسرائيلية العنيفة وغياب خطة ما بعد الحرب ساهما في بقاء قوة المقاومة، فعلى سبيل المثال، في مخيم جباليا للاجئين، واجهت المقاومة الفلسطينية هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على المخيم في شهر مايو/ أيار الماضي على الرغم من أن الاحتلال قام بقصف المخيم بطريقة عنيفة في الخريف الماضي.

وكذلك الأمر مع حي تل الهوى والزيتون جنوب شرق مدينة غزة الذي اجتاحته قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من أربع مرات تحت مبرر تفكيك كتيبته.

وتشير التحليلات التي أجراها معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة إلى أن بعض وحدات حماس قد اندمجت لإعادة تشكيل كتائب فعالة، بينما جندت وحدات أخرى مقاتلين جدداً وصنعت أسلحة جديدة من المواد المتفجرة المتبقية. مشيرة إلى أنه على الرغم من خسائرها، لا تزال كتائب القسام تستدرج القوات الإسرائيلية إلى مواجهات متكررة.

ووفقاً لمعهد دراسة الحرب فإن الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام تنقسم إلى 24 كتيبة منتشرة في أنحاء القطاع، وتشير التحليلات إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع باجتياحاته البرية العنيفة وحربه المتواصلة إضعاف أو تدمير عدد كبير منها، لكن المقاومة تمكنت خلال فترة وجيزة من ترميم وإعادة تفعيل 16 كتيبة، كانت هدف المرحلة الأولى من العملية البرية الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالها، وأضافت التقديرات أن سبعاً من هذه الكتائب الست عشرة تمكنت من إعادة بناء بعض قدراتها العسكرية مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيكه وتدميره كثيراً من كتائب وقدرات المقاومة الفلسطينية، وهو ما تنفيه المقاومة وتدحضه المشاهد التي تنشرها بشكل متكرر لاستهداف قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تصنيعها للأسلحة والذخائر التي تواجه فيها الاحتلال رغم تواصل الحرب.

وتشير فصائل المقاومة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين والأبرياء ومراكز الإيواء للتغطية على إخفاقاته الميدانية والعسكرية.