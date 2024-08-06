سياسة
3 دقيقة قراءة
نصر الله: ردُّ إيران وحزب الله على إسرائيل سيأتي برويّة وشجاعة
قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن جماعته وإيران "يجدون أنفسهم ملزمين بالرد" عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، والقيادي بالحزب فؤاد شكر، معقباً: "لكن ردنا سيكون بشجاعة وتروٍّ".
نصر الله: ردُّ إيران وحزب الله على إسرائيل سيأتي برويّة وشجاعة
أمين عام حزب الله اللبناني يتعهد بالرد على الاغتيالات الإسرائيلية / صورة: TRT عربي
6 أغسطس 2024

وأوضح نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة مرور أسبوع على مقتل القيادي بحزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "الحزب ملزم بالرد على اغتيال شكر، وردنا آت، سواء وحدنا أو في إطار المحور، ولا يمكن مهما كانت العواقب أن يمر ما حدث من دون رد".

وأكد أن "استشهاد القادة لن يمسّ بعزيمتنا وإرادتنا وقوتنا، فلدينا أبناء وأحفاد من الجيل الأول من القادة موجودون في جبهات المقاومة، يقاتلون ويتقدمون إلى ساحة الجهاد".

كما اعتبر أن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس خسارة كبيرة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، مشدداً على أن ذلك لم يضعف المقاومة الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، استشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إثر عملية اغتيال إسرائيلية بحسب الحركة والسلطات الإيرانية، كما اغتيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأردف أمين عام حزب الله: "ملتزمون بالرد على اغتيال شكر، وكذلك إيران بعد اغتيال إسماعيل هنية، واليمن بعد قصف الحُديدة، والثلاثة سيردون ولديهم القدرة، لكنهم سيتصرفون بتأنٍّ". واعتبر أن حالة الانتظار للرد من جانب تل أبيب هي "جزء من العقاب" لها.

ولفت إلى أن الرد على إسرائيل سيكون "رداً قوياً وفاعلاً ومؤثراً، وبيننا وبينهم الأيام والليالي والميدان"، من دون ذكر توضيحات بالخصوص. لكنه أوضح أنه: "بإمكاننا تدمير المصانع الإسرائيلية في الشمال خلال ساعة واحدة".

وفيما يتعلق بحادث مقتل 12 درزياً وإصابة 40 آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، قال نصر الله إن "إسرائيل لا تجرؤ على القول لأهلنا في مجدل شمس إن سبب ما جرى كان صاروخاً اعتراضياً، لأن هدفها كان الفتنة".

وفي سياق آخر، رأى نصر الله أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية، حتى ولو في غزة"، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لا يرغب في وقف إطلاق النار، أو وقف الحرب، مهما كانت الصفقات المقترحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us