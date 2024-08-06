وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن "أمطاراً غزيرة ضربت مدينة أبو حمد، والقرى المجاورة، تسببت في انهيارات منازل"، موضحة أن ذلك "تسبب في وفاة 11 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، بينما لا يزال البحث جارياً عن مفقودين وآخرين تحت الأنقاض".

وقالت منظمة الهجرة الدولية في بيان الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة والسيول اليوم وأمس الاثنين، في مدينة أبو حمد على نهر النيل، أدت إلى نزوح 86 أسرة، إذ يبحث نازحون عن مأوى لدى المجتمعات المضيفة داخل المنطقة نفسها، مضيفةً أن "الفرق الميدانية أفادت بتدمير 86 منزلاً كلياً وتضرّر 20 منزلاً جزئياً، ووردت تقارير عن وفيات وإصابات بين المدنيين، (من دون تفصيل)".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مصرع 32 شخصاً وإصابة 107 آخرين جراء السيول والأمطار في 7 ولايات بالبلاد منذ يونيو/حزيران الماضي. وسنوياً، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب يخوضها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، مخلفةً نحو 15 ألف قتيل، ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.