سياسة
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بعد إصابة 19 شخصاً.. السلطات تطلب من سكان شمال إسرائيل الاحتماء بالملاجئ
طلبت عشرات البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة الجليل والجولان السوري المحتل، من سكانها البقاء قرب الملاجئ، بعد دفعات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني في وقت سابق الثلاثاء، وأسفرت عن إصابة 19 إسرائيلياً، حسب إعلام عبري.
بعد إصابة 19 شخصاً.. السلطات تطلب من سكان شمال إسرائيل الاحتماء بالملاجئ
الشرطة الإسرائيلية في موقع سقوط مقذوف بعد إطلاق حزب الله اللبناني مسيّرات على أهداف عسكرية في نهاريا / صورة: Reuters
6 أغسطس 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء بأن "واحدة تلو الأخرى، أصدرت المجالس المحلية والبلديات في أنحاء الجليل والجولان، والتي تبعد حتى 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، إشعارات تدعو سكانها إلى البقاء داخل المناطق المحمية".

وقال ما يسمى "مجلس الجولان الإقليمي" إن "التوجيه لجميع سكان بلدات شمال الجولان بالبقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية - لا يزال ساري المفعول".

فيما نشرت بلدية "كريات شمونة" على حساباتها بمواقع التواصل: "بسبب نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان، نطلب من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتجنّب التجمعات في المناطق المفتوحة قدر الإمكان منذ هذه اللحظة حتى إشعار آخر".

كذلك، توجهت بلدية "نهاريا" إلى سكانها بالقول: "عليكم التقليل من الأنشطة غير الضرورية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتجنّب التجمعات في المناطق المفتوحة قدر الإمكان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب 19 شخصاً، وصفت جراح أحدهم بالحرجة، جراء إطلاق "حزب الله" دفعات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه الجليل الغربي قرب بلدة المزرعة بين نهاريا وعكا شمال إسرائيل، وفق "يديعوت أحرونوت".

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في وقت سابق اليوم، مهاجمة عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، أحدها في عكا، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوف الجنود. بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد خرق عدة مسيّرات من لبنان، وجرى اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن عدة إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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