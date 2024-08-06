سياسة
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حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لهنية
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء، اختيار زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.
حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لهنية
حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لهنية / صورة: Reuters
6 أغسطس 2024

وقالت الحركة في بيان، نشرته على موقعها الرسمي: "تعلن حركة حماس عن اختيار القائد السنوار (61 عاما) رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية" الذي جرى اغتياله في طهران فجر الأربعاء الماضي، إثر هجوم نُسب لإسرائيل.

ولم تذكر "حماس" أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكن القيادي بها أسامة حمدان قال، في تصريحات إعلامية مصورة إثر القرار، إن اختيار السنوار خلفاً لهنية جاء بـ"الإجماع" من مجلس شورى الحركة وأجهزتها القيادية المختلفة.

وأضاف حمدان أن اختيار السنوار لرئاسة المكتب السياسي لحماس، وهو الهيئة التنفيذية للحركة، "جاء ليؤكد وحدة الحركة وإدراكها للمخاطر التي تواجهها"، مشيراً إلى أن هذا الاختيار جاء كذلك ليؤكد أن "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لن تنجح في كسر شوكة المقاومة".

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لـ"حماس"، انتخب السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021، وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية "طوفان الأقصى" التي أُطلِقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكبّدت تل أبيب خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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