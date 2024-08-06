سياسة
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اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية تجتمع برئاسة أردوغان
ناقشت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في تركيا، اليوم الثلاثاء، أهدافها وأهم المشاريع والمستوى الذي حققته الصناعة المحلية، والتي وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية جديدة وسجلت أرقاماً قياسية جديدة.
اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية تجتمع برئاسة أردوغان
اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية برئاسة أردوغان في أنقرة / صورة: الرئاسة التركية
6 أغسطس 2024

واجتمعت اللجنة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان حول الاجتماع: "جرى إجراء تقييمات للمستوى الذي حققته الصناعات الدفاعية في تركيا، والأهداف المستقبلية، والمشاريع الحاسمة".

وأضافت: "أكدت اللجنة الالتزام بدعم الصناعات الدفاعية المحلية والوطنية"، وخلال الاجتماع جرى مناقشة مشروع “القبة الفولاذية“، الذي يركز على دمج أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وأجهزة الاستشعار والأسلحة في شبكة، وتوفير صورة جوية مشتركة في الوقت الحقيقي، واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرار.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضاً مشاريع الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ، ومشروع المقاتلة التركية المحلية "قآن"، والطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 3، وأكينجي، وأكسونجور، والعديد من المركبات الجوية والبحرية بدون طيار.

وأشارت اللجنة إلى أن الطائرات بدون طيار التركية اكتسبت شهرة في صراعات مثل أوكرانيا، وحصلت على عقود من دول حول العالم، كما أن نسبة متزايدة من الأسلحة والمركبات التي تستخدمها القوات المسلحة التركية يجري تصنيعها محلياً.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن "الاجتماع تناول أيضاً مشاريع لتعزيز قدرات البلاد في الوصول إلى الفضاء، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والمركبات البحرية بدون طيار".

وأضافت دائرة الاتصال أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع تحديث الدبابات والطائرات المقاتلة، وتطوير المحركات وأنظمة الطاقة للمركبات، وشراء أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، كما أكد الاجتماع الحاجة إلى الاستمرار في الاعتماد على استخدام التقنيات المحلية والوطنية وتطويرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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