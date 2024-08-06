وقالت "سنتكوم" في بيان على حسابها بمنصة إكس: "تقرر أن تلك الأسلحة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تُتّخذ "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

من جانبها قالت جماعة الحوثي اليمنية في تقرير بثته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين مساء الثلاثاء، إن قواتها استهدفت 41 سفينة إسرائيلية منذ بدء عملياتها المساندة لقطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال التقرير إن "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) استهدفت في عملياتها المساندة لغزة 170 سفينة، بينها 41 سفينة إسرائيلية"، وأضاف: "استُهدفت 72 سفينة أمريكية و12 بريطانية خلال الفترة ذاتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط".

ولفت التقرير إلى أن قوات الجماعة "استهدفت سفن 45 شركة منتهكة لقرار حظر وصول السفن إلى مواني فلسطين المحتلة (إسرائيل)" دون ذكر جنسياتها. وحتى الساعة 19:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا على تقرير الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وردّاً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن. ومع تدخل واشنطن ولندن أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.