وقال روعي كايس محرر الشؤون العربية بقناة "كان" التابعة لهيئة البثّ، في برنامج "أخبار المساء": "اختيار السنوار يمثل مفاجأة بعد أسبوع من اغتيال هنية". وتابع بأن "السنوار، زعيم حماس في غزة، هو أحد مهندسي هجوم (طوفان الأقصى) 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

واعتبر محلل شؤون الشرق الأوسط بالقناة "12" إيهود يعاري أن "لتعيين السنوار معنى رمزي لتأكيد موقعه في الحركة". واستدرك: "لكن ليس له أي معنى عملي في هذه المرحلة، إذ يواجه السنوار صعوبة في التواصل مع بقية أعضاء القيادة"، على حد تقديره.

في السياق ذاته قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آفي يسخاروف، إن حركة حماس اختارت "أخطر شخص لقيادتها"، فيما قالت صحيفة "معاريف" إن اختيار السنوار يمثّل ما وصفته بمناورة من جانب حماس. لكن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس قال إن تعيين السنوار زعيماً لحماس "سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذاكرة هذه المنظمة عن وجه الأرض".

ووصف المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحم اختيار السنوار بأنه يُعَدّ انتصاراً لإيران، فيما قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن مكان السنوار بجانب القائد العامّ لكتائب القسام محمد الضيف، في إشارة إلى مزاعم إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال الضيف في خان يونس قبل أكثر من أسبوعين.

وفي بيان لهم قال أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، إن على إسرائيل أن تبلغ العالم وقف التفاوض مع حماس إلى أن تعلن الحركة موافقتها على إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، معتبرين أن حقيقة أن السنوار لا يزال على قيد الحياة هي مشكلة بحد ذاتها، وأعلن البيان دعم أهالي الأسرى مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي لاغتيال قيادات حماس.

في سياق متصل رأى حزب الله عبر بيان، أن اختيار السنوار "رسالة قوية إلى العدو الصهيوني، ومن خلفه الولايات المتحدة ‏وحلفاؤها، بأن ‏حماس موحدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى". وأضاف أن هذا الاختيار "يؤكد أن ‏الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين ‏فشلت في تحقيق مبتغاها".

والثلاثاء أعلنت حماس اختيار السنوار (61 عاماً) خلفاً لإسماعيل هنية الذي استُشهد نهاية يوليو/تموز الماضي بقصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران، وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده.

وحسب القيادي في حماس أسامة حمدان في تصريح إعلامي مصور، جاء اختيار السنوار "بإجماع" مجلس شورى الحركة وأجهزتها القيادية المختلفة. وأردف بأن اختيار السنوار لرئاسة المكتب السياسي، الهيئة التنفيذية للحركة، "جاء ليؤكد وحدة الحركة وإدراكها للمخاطر التي تواجهها". وشدّد حمدان على أن هذه الخطوة تؤكد أن "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لن ينجح في كسر شوكة المقاومة".