واحتجز جيش الاحتلال جثمان دراغمه، وزعم أنه أطلق الرصاص صوبه عقب محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مستعمرة بكعوت المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال منع طاقمها من الاقتراب من الشاب دراغمة وإسعافه ونقله إلى المستشفى، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقمها واستولت على وسائل الاتصال الخاصة به.

وانتشرت قوات الاحتلال في سهل عاطوف وبين مزارع المواطنين، علماً أن آليات الاحتلال تتمركز في أغلب الأيام عند بوابة عاطوف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في عاطوف وفتشتها، كما "دنست" مسجد القرية بزعم البحث عن تسجيلات لكاميرات المراقبة. وانطلقت مسيرة حاشدة في طوباس جابت شوارع المدينة، بمشاركة مئات المواطنين الذين رددوا عبارات غاضبة، تنديداً بإعدام الاحتلال للشاب دراغمة.

وباستشهاد الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال 24 ساعة إلى 13 شهيداً، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 616، بينهم 144 طفلاً، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح.