وأضاف فيدان أن مأساة الفلسطينيين لم تبدأ مع بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "بل إن احتلال الأراضي الفلسطينية مستمر منذ عقود طويلة". وتابع: "إسرائيل لا تتخلى عن عادتها في سرقة أراضي الفلسطينيين. لقد دمرت إسرائيل غزة بحجة ضمان أمنها، والوحشية الجارية في غزة كشفت عجز النظام العالمي الحالي".

وشدد فيدان على أن "جميع القيم الإنسانية الأساسية تعبث بها في قطاع غزة إسرائيل التي لا تسمح حتى بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع"، لافتاً إلى أن "إسرائيل التي تستهدف غزة بالكامل، تدمر الناس بمنهجية، ليس فقط عن طريق القصف، ولكن أيضاً عن طريق تركهم جوعى وعطشى".

وأضاف فيدان: "نحن نواجه سربرنيتسا جديدة في غزة. الغرب، بخاصة أوروبا، يقف في الجانب الخطأ مرة أخرى، مرتكبو المجزرة في غزة يجب أن لا يفلتوا من العقاب". وحول موقف الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، قال فيدان: "هناك نفاق رهيب، الغرب يعتبر الاحتلال في أوكرانيا جريمة، فيما ينظر إلى احتلال إسرائيل لفلسطين على أنه أمر طبيعي ومشروع".

وأردف: "أولئك الذين يشجعون الشعب على المقاومة في أوكرانيا يعتبرون مقاومة الفلسطينيين جريمة، وهم يدعمون دون قيد أو شرط المقاومة في أوكرانيا والغزاة في فلسطين".

وأشار فيدان إلى أن تركيا ستستخدم الوسائل الدبلوماسية كافة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان السلام والأمن الإقليميين، وأكد أن على إسرائيل أن تفهم أنها لن تحقق أي شيء من خلال استهداف سكان غزة جماعياً.

ولفت إلى إنشاء "مجموعة اتصال" حول غزة، ممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وأضاف: "بعد تأسيس المجوعة عقدنا لقاءات مع نظرائنا في عواصم عديدة مهمة، ما أظهر أننا متحدون، وكما رأينا في الاجتماع الذي عقدناه مع وزراء خارجية مجموعة الثماني في إسطنبول في شهر يونيو/حزيران، فإننا نطرح قضية غزة على المنصات كافة".

وأشار فيدان إلى تقديم المساهمات اللازمة لقطر ومصر، اللتين لعبتا دور الوساطة في هذا الصدد، من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات. وأردف بأن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يتضمن وقف إطلاق النار في غزة كان "تطوراً إيجابياً".

وأعرب فيدان عن تقديره "نهج حماس البناء" في هذه القضية، مضيفاً: "نأمل أن يكون لإسرائيل أيضاً موقف إيجابي، وعليها أن تفهم أنها لن تحقق أي شيء من خلال استهداف سكان غزة جميعاً". وأوضح أنه "مع وقف دائم لإطلاق النار، سوف يكون من الضروري فتح ممرات المساعدات الإنسانية، والإفراج المتبادل عن السجناء، وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في غزة، والعودة الآمنة للفلسطينيين النازحين إلى ديارهم، وبدء إعادة إعمار غزة". وشدّد على أن "الطريق إلى السلام العادل والدائم يمرّ بتنفيذ حل الدولتين".

وأكد فيدان أن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية أصبحت أهمّ في هذه الفترة، لافتاً إلى أن تركيا تبذل جهوداً جادة بشأن هذه القضية منذ سنوات، وأشار إلى أن من الضروري أن يعمل الفلسطينيون متحدين، مضيفاً: "في هذا السياق رحّبنا بالإعلان الذي تبنته الفصائل الفلسطينية في بكين في 22 يوليو/تموز"، وشدد على أن تركيا ستواصل المساهمة في جميع المبادرات التي من شأنها إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية.