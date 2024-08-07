سياسة
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مقاطعة أمريكية تحظر وضع الأقنعة لإخفاء هوية المحتجين على حرب غزة
أقرّت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك، مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مقاطعة أمريكية تحظر وضع الأقنعة لإخفاء هوية المحتجين على حرب غزة
مظاهرات في أمريكا مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- أرشيف / صورة: AA
7 أغسطس 2024

ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون، إن مشروع القانون يهدف إلى منع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم وتجنب المساءلة. ورأى المدافعون عن الحقوق المدنية أن الخطوة تشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير.

وجرت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وأيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة، بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.

ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة، يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية، وكذلك "لأغراض دينية وثقافية"، بينما وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.

وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون: "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".

وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك: "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية"، مضيفة أن "جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".

وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية، وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أشهراً من الاحتجاجات، بما في ذلك في نيويورك، ضد حرب إسرائيل على غزة التي أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة، وفجرت أزمة جوع وشردت تقريباً جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدت إلى تورّط إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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