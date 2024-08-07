سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تُحذر أوكرانيا من تأخير المفاوضات وتنفي خطة بشأن اغتيال بوتين
حذر مسؤول روسي كبير، أوكرانيا، أمس الثلاثاء، من مغبة التأخر في خوض مفاوضات للسلام بين البلدين، قائلاً إن الشروط "ستكون أسوأ بالنسبة إلى الشعب الأوكراني" كلما تأجلت المفاوضات، فيما نفت وزارة الخارجية الروسية وجود خطة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
روسيا تُحذر أوكرانيا من تأخير المفاوضات وتنفي خطة بشأن اغتيال بوتين
الخارجية الروسية: التقارير الإعلامية عن خطة أوكرانية لاغتيال بوتين وبيلاوسوف غير صحيحة / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وقالت موسكو إن المحادثات لن تجري إلا بتنازل أوكرانيا عن نحو خمس أراضيها التي استولت عليها القوات الروسية وتخلي كييف عن أي احتمال للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي شروط ترفضها أوكرانيا تماماً.

وقال سيرغي شويغو، وزير الدفاع السابق الذي صار سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي، إنه منذ أن طرح بوتين شروط السلام في 14 يونيو/حزيران الماضي، فقدت أوكرانيا 420 كيلومتراً مربعاً من أراضيها، فضلاً عن تكبدها مزيداً من الخسائر البشرية.

ونقل التليفزيون الحكومي عن شويغو قوله: "فرص أوكرانيا تتضاءل تدريجياً"، مشيراً إلى أنها لم تردّ على شروط روسيا وستخسر مزيداً من الأراضي كلما تأخرت، وأضاف: "أوهام نظام كييف بأن الأوروبيين سيعملون على ترتيب انعقاد قمة سلام جميلة أخرى يحلون خلالها مشكلاتهم الداخلية ستجعل الشعب الأوكراني يدفع الثمن غالياً".

"محاولة اغتيال بوتين"

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وسائل الإعلام فسرت بشكل خاطئ تصريحات مسؤولي الوزارة حول تنظيم كييف محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف في "يوم البحرية".

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء: "أُحِطنا علماً بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول محاولة الاغتيال التي تعدها كييف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، في أثناء وجودهما في سان بطرسبرغ في 28 يوليو/تموز 2024 في العرض البحري الرئيسي. هذه الرسائل هي نتيجة تفسير غير صحيح من الصحفيين للمقابلة التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع قناة روسيا-1 بتاريخ 4 أغسطس/آب 2024".

وأوضحت الوزارة أن "المقابلة تشير إلى محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، في 12 يوليو/تموز 2024، جرى خلالها نقل مخاوف موسكو بشأن الاستفزاز المخطط له ضد بلادنا إلى البنتاغون. في الوقت نفسه، لم يتدخل ريابكوف في التفاصيل التي تقع ضمن اختصاص الإدارات الأخرى".

وقالت الخارجية الروسية: "ندعو مرة أخرى ممثلي وسائل الإعلام إلى التحقق بعناية من المعلومات المنشورة لتجنب التحريف في تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الروسية. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فنوصي بشدة بالاتصال بالوزارة للحصول على مزيد من التوضيح".

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، قال رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، إن الأجهزة الخاصة في البلاد حاولت دون جدوى اغتيال بوتين. كما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن أمن الزعيم الروسي مضمون على المستوى المناسب. ووفقاً له، فإن جميع التهديدات التي يشكلها نظام كييف واضحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us