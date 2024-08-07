وقالت موسكو إن المحادثات لن تجري إلا بتنازل أوكرانيا عن نحو خمس أراضيها التي استولت عليها القوات الروسية وتخلي كييف عن أي احتمال للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي شروط ترفضها أوكرانيا تماماً.

وقال سيرغي شويغو، وزير الدفاع السابق الذي صار سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي، إنه منذ أن طرح بوتين شروط السلام في 14 يونيو/حزيران الماضي، فقدت أوكرانيا 420 كيلومتراً مربعاً من أراضيها، فضلاً عن تكبدها مزيداً من الخسائر البشرية.

ونقل التليفزيون الحكومي عن شويغو قوله: "فرص أوكرانيا تتضاءل تدريجياً"، مشيراً إلى أنها لم تردّ على شروط روسيا وستخسر مزيداً من الأراضي كلما تأخرت، وأضاف: "أوهام نظام كييف بأن الأوروبيين سيعملون على ترتيب انعقاد قمة سلام جميلة أخرى يحلون خلالها مشكلاتهم الداخلية ستجعل الشعب الأوكراني يدفع الثمن غالياً".

"محاولة اغتيال بوتين"

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وسائل الإعلام فسرت بشكل خاطئ تصريحات مسؤولي الوزارة حول تنظيم كييف محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف في "يوم البحرية".

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء: "أُحِطنا علماً بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول محاولة الاغتيال التي تعدها كييف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، في أثناء وجودهما في سان بطرسبرغ في 28 يوليو/تموز 2024 في العرض البحري الرئيسي. هذه الرسائل هي نتيجة تفسير غير صحيح من الصحفيين للمقابلة التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع قناة روسيا-1 بتاريخ 4 أغسطس/آب 2024".

وأوضحت الوزارة أن "المقابلة تشير إلى محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، في 12 يوليو/تموز 2024، جرى خلالها نقل مخاوف موسكو بشأن الاستفزاز المخطط له ضد بلادنا إلى البنتاغون. في الوقت نفسه، لم يتدخل ريابكوف في التفاصيل التي تقع ضمن اختصاص الإدارات الأخرى".

وقالت الخارجية الروسية: "ندعو مرة أخرى ممثلي وسائل الإعلام إلى التحقق بعناية من المعلومات المنشورة لتجنب التحريف في تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الروسية. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فنوصي بشدة بالاتصال بالوزارة للحصول على مزيد من التوضيح".

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، قال رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، إن الأجهزة الخاصة في البلاد حاولت دون جدوى اغتيال بوتين. كما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن أمن الزعيم الروسي مضمون على المستوى المناسب. ووفقاً له، فإن جميع التهديدات التي يشكلها نظام كييف واضحة.