وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، "ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و677 قتيلا، و91 ألفا و645 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وقالت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و110 إصابات".

وأفادت وكالة "وفا" للأنباء، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بجوار مدرسة يافا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ووفق الوكالة، قصفت زوارق الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً في شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم النصيرات، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة محيط أبراج الشيخ زايد شرق بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومنطقة غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، الفلسطينيين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة بإخلاء المنطقة فورًا، استعدادًا لعمليات عسكرية، مدعيا "إطلاق صواريخ" منها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفاً و653 قتيلاً، و91 ألفاً و535 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أكد في تقرير له يوم أمس الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي مستمر في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية. وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار الحرب، وأضاف أن الشركاء في المجال الإنساني يبلغون عن ارتفاع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الشهر الماضي.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.