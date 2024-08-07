وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بماريلاند، إن "العمل على الاتفاق استمر حتى مع الأحداث الأخيرة في المنطقة، ووصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، ونعتقد بقوة أنها ستصل إلى خط النهاية قريباً جدّاً".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إتمام المفاوضات التي وصلت إلى المرحلة النهائية، معتبراً أنه من المهم أن تعمل الأطراف كلها على وضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

على صعيد آخر، قال بلينكن: "كنا على اتصال مستمر مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وسمعنا إجماعاً على أنه لا ينبغي لأحد تصعيد الصراع"، وحذر من أن "مزيداً من الهجمات لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وعدم استقرار الأمن، ومزيد من الهجمات ستؤدي إلى زيادة خطر حدوث عواقب خطيرة لا يمكن لأحد التنبؤ بها ولا السيطرة عليها".

وأشار إلى أنه جرى نقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران وإسرائيل، وتابع: "التزامنا أمن إسرائيل راسخ.. سنواصل الدفاع عن إسرائيل ضدّ هجمات جماعات إرهابية أو جهات راعية لها، كما سنواصل الدفاع عن قواتنا"، على حد وصفه.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في المؤتمر الصحفي: "ما أركز عليه هو التأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا لوضع التدابير اللازمة لحماية قواتنا والتأكد أيضاً من أننا قادرون على المساعدة في الدفاع عن إسرائيل، إذا دُعينا إلى ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قالت إنها ستنشر مزيداً من المقاتلات والسفن الحربية التابعة للبحرية في الشرق الأوسط، لتعزيز الدفاعات في المنطقة.

وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع الهجمات على قواتها، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف، مساء الاثنين، قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق وأدى إلى إصابة جنود أمريكيين.

وعندما سُئل أوستن عما إذا كان يعرف مَن يقف وراء الهجوم، قال إن واشنطن متأكدة من أنها "جماعة مسلحة مدعومة من إيران"، لكنه لم يحددها، وأضاف: "لا نزال نحقق لتحديد ذلك".

وتأتي هذه التطورات بينما تترقب إسرائيل ردّاً عسكريّاً محتملاً من إيران وحزب الله، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يوم 31 يوليو/تموز الماضي، وإعلان جيش الاحتلال اغتيال القيادي البارز في الحزب، فؤاد شكر، في اليوم السابق له.

كما يتزامن ذلك مع مواصلة إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.