سياسة
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نائبة أمريكية تتهم مجموعة داعمة لإسرائيل بإبعادها من سباق الكونغرس
هاجمت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميسوري، كوري بوش، "لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC)" خلال تصريحاتها لمؤيديها، أمس الثلاثاء، إثر خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الأولى للكونغرس، بحسب شبكة CNN الأمريكية.
نائبة أمريكية تتهم مجموعة داعمة لإسرائيل بإبعادها من سباق الكونغرس
النائبة الديمقراطية الأمريكية كوري بوش تهاجم مجموعة داعمة لإسرائيل: "قادمة لأمزق مملكتكم" / صورة: AFP
7 أغسطس 2024

وقالت بوش: "AIPAC، أنا قادمة لتمزيق مملكتكم، واسمحوا لي أن أحذر جميع هذه الشركات، فأنا ألاحقكم أيضاً"، وأردفت: "بإبعادي عن منصبي عضواً في الكونغرس، كل ما فعلتموه هو إزالة بعض القيود عني، لأنه كما ترون الآن، لا داعي لأن أقلق بشأن بعض القيود، ولكن بقدر ما أحب وظيفتي، كل ما فعلوه هو جعلي متشددة، لذا يجب عليهم الآن أن يخافوا".

وتوقعت شبكة CNN أن تخسر بوش الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام المدعي العام في مقاطعة سانت لويس ويسلي بيل، وتضمن خسارتها فوزاً آخر لنفس الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي ساعدت على الإطاحة بالنائب عن نيويورك جمال بومان قبل ستة أسابيع.

وقال محللون أمريكيون إن هزيمة بوش أمام المدعي العام في سانت لويس ويسلي بيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الأولى للكونغرس تجعلها العضو الثاني في المجموعة الذي يخسر إعادة انتخابه بعد النائب جمال بومان.

واحتفلت مجموعة "آيباك" بالفوز على بوش في منشور على "إكس"، تويتر سابقاً، وحسب الشبكة فقد أنفقت لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لـAIPAC، مشروع الديمقراطية المتحدة، ما يقرب من 9 ملايين دولار على إعلانات تهاجم بوش أو تدعم بيل.

وأصبحت لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية، التي تُعرف اختصاراً باسم AIPAC، قوة هائلة لجمع التبرعات في الانتخابات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، إذ جمعت أموالاً للمرشحين أكثر من أي مؤسسة مماثلة في الانتخابات، وفق مجلة بوليتيكو، وذلك بوصفه جزءاً من مهمتها لدعم المرشحين الذين يؤيدون إسرائيل. وأنفقت الملايين لدعم "المرشحين الوسطيين"، على حساب "التقدميين" الذين انتقدوا إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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