سياسة
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آلاف الفلسطينيين ينزحون قسراً بعد إعلان الاحتلال إخلاء مناطق شمالي غزة
نزح آلاف الفلسطينيين قسراً من بلدة بيت حانون ومحيطها شمالي قطاع غزة، صباح الأربعاء، بعد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء بعض المناطق، تمهيداً لعمليات عسكرية بزعم "إطلاق صواريخ" منها.
آلاف الفلسطينيين ينزحون قسراً بعد إعلان الاحتلال إخلاء مناطق شمالي غزة
إسرائيل تطالب بإخلاء أجزاء واسعة من مناطق شمالي قطاع غزة / صورة: AFP
7 أغسطس 2024

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المواطنين الفلسطينيين بدؤوا النزوح بشكل قسري من مناطق شمالي القطاع، وتوجهوا إلى مدينة غزة وجباليا سيراً على الأقدام وهم يحملون أمتعتهم في ظل عدم توفر وسائل نقل.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح؛ حيث يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء بشكل قسري إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

والليلة الماضية، طالب الاحتلال الفلسطينيين في منطقة بيت حانون وحيي المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة بالإخلاء فوراً استعداداً لعمليات عسكرية، مدعياً "إطلاق صواريخ" منها.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "إلى كل الموجودين في منطقة بيت حانون وحيي المنشية والشيخ زايد والنازحين (شمال)، من أجل أمنكم، أخلوا بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة".

وادَّعى أدرعي، في بيان عبر منصة تليغرام، أن حركة حماس ومنظمات أخرى تطلق الصواريخ من تلك المناطق تجاه إسرائيل، قائلاً إن الجيش "سوف يعمل بقوة وفوراً ضدهم".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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