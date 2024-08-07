وأشارت السفارة إلى أن قرض العودة إلى الوطن قد يغطي نفقات النقل، والطعام قصير الأجل، والإقامة، والرسوم المرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، إلا أنه ينبغي سداده بمرور الوقت، مع الفائدة والغرامات والرسوم الأخرى المترتبة على التأخر في السداد وفقاً للقانون واللوائح.

وسبق أن دعت سفارة واشنطن في بيروت الرعايا الأمريكيين إلى المغادرة، وطلبت من الذين لا يستطيعون ذلك "التحضّر لأخذ ملاجئ في أماكن وجودهم لفترات طويلة"، تحسباً لتدهور الأوضاع بالمنطقة.

وتأتي هذه الدعوة بسبب ترقّب تصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بعد اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية الأسبوع الماضي، وما أعقبه من تهديدات من طهران و"حزب الله" بالردّ على عمليات الاغتيال.