وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأنه يحق لأنقرة تقديم بيان للانضمام إلى القضية لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي، جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون، اليوم الأربعاء، إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشار يوكسال، في حديثه إلى الأناضول، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه جرى بدء الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.

وذكر المتحدث أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار تفيد بأنه سيجري تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة في ما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

سير العملية القانونية للانضمام

يستند بيان تركيا بشأن الانضمام لقضية الإبادة الجماعية إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ووفقاً للقواعد، ستخطر المحكمة طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب إفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية.

وستتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر. ويجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيّاً، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بحق تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيّاً.

يذكر أنه حتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، التي لم تبت بعد في هذه الطلبات.

متى يتوقع أن تنتهي عملية التقاضي؟

بدأت عملية التقاضي أمام "العدل الدولية" بطلب جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي هذه المرحلة، حددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعداً نهائيّاً لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، بينما حُدّد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.

وبالنظر إلى السوابق القضائية للمحكمة، تشير التقديرات إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق بين 4 و5 سنوات.

ورفعت جمهورية جنوب إفريقيا الدعوى القضائية ضد إسرائيل على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948. وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبتُّ في الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورحبت أنقرة مباشرة برفع جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"، وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 5 مايو/أيار الماضي، أن بلاده ستنضم إلى القضية.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.