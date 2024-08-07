وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إن محققي الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية، داهموا صباح اليوم، مقر وزارة الخارجية في القدس، وفتشوا المكاتب وضبطوا بعض الوثائق والمستندات، في إطار التحقيق في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقونها.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فقد فُتح تحقيق سري قبل بضعة أسابيع، للاشتباه بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لم يستوفوا المعايير المطلوبة لاستلامها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر قضائي قوله، إن التحقيق يتعلق بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ويتوقع أن يخضع وزير الخارجية السابق، إيلي كوهين، للتحقيق لدى الشرطة في هذه القضية.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه في المناقشة التي جرت في الكنيست حول هذا الموضوع، جرى توضيح أنه تقرر منح جواز السفر لنجل نتنياهو بسبب "متطلبات أمنية". ووصلت القضية أيضاً إلى المحكمة العليا، التي أمرت بتوضيح سبب منح جوازات السفر الدبلوماسية.

وكتب كوهين رداً على هذه الاتهامات قائلاً: "في ذروة الحرب، قررت جهات ذات مصلحة ذاتية إلغاء القرارات القديمة المتعلقة بإصدار جوازات السفر، وبما أن هناك الكثير من التزييف، فأقترح وضع الأمور في مكانها الصحيح".