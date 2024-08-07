سياسة
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الخارجية التركية: طلب انضمام أنقرة لقضية الإبادة بغزة أُعدَّ بطريقة مفصلة
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن طلب تركيا الذي سيقدَّم اليوم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أُعدَّ بطريقة مفصلة للغاية استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
الخارجية التركية: طلب انضمام أنقرة لقضية الإبادة بغزة أُعدَّ بطريقة مفصلة
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وأورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في منشور على منصة إكس، أن القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية "مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".

وأضاف كتشالي: "نذكّر الجميع بأن القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقت ممكن".

وتابع المسؤول التركي: "ندعو مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى القيام بدوره، فيما ستُواصل تركيا دعم القضية العادلة للفلسطينيين".

واليوم الأربعاء، تقدم اللجنة القانونية للبرلمان التركي بطلب للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأنه يحق لأنقرة تقديم بيان للانضمام إلى القضية لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي، جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون، اليوم الأربعاء، إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشار يوكسال، في حديثه إلى الأناضول، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه جرى بدء الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.

وذكر المتحدث أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار تفيد بأنه سيجري تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة في ما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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