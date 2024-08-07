سياسة
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وسط حالة تأهب.. عمدة لندن يحذر المتطرفين اليمينيين من ممارسة العنف بالعاصمة
حذر عمدة لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، المتطرفين اليمينيين من اللجوء إلى أعمال عنف في العاصمة البريطانية، وقال في بيان على منصة إكس إن "أعمال العنف العنصرية التي بدأت الأسبوع الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد كانت صادمة".
وسط حالة تأهب.. عمدة لندن يحذر المتطرفين اليمينيين من ممارسة العنف بالعاصمة
شرطة بريطانيا تتأهب لمواجهة أعمال شغب مناهضة للمسلمين واحتجاجات مضادة / صورة: Reuters
7 أغسطس 2024

وأضاف خان: "أنا على علم بالأخبار التي تفيد بأن جماعات يمينية متطرفة تخطط الآن لاستهداف أماكن في لندن"، مشيراً إلى أنه "واضح جداً في معاملة أي شخص يفكر في نشر الكراهية والخوف في لندن"، وأنهم سيتخذون الإجراءات بحق المخالفين للقانون.

وقال المسؤول البريطاني مخاطباً: "لن نتسامح مع أعمال العنف والفوضى في شوارع لندن"، وأضاف: "إذا ارتكبتم جريمة، فسيُقبض عليكم وتواجهون القانون بكل ما للكلمة من معنى". وشدد على أنه يدرك أن "المشاهد المروعة أصابت قسماً كبيراً من الأقليات المسلمة والأقليات العرقية بالخوف والقلق". وطلب من سكان لندن الاطمئنان على أصدقائهم وجيرانهم.

وذكر عمدة لندن أنه على اتصال دائم مع شرطة العاصمة، وأن البلدية والشرطة تعملان بتعاون وثيق مع قادة المجتمع والمنظمات المحلية لحماية المباني وأماكن العبادة المستهدفة وتوفير الطمأنينة لسكان لندن.

والاثنين، أوقفت السلطات البريطانية 378 شخصاً على خلفية أحداث الشغب التي بدأها أنصار اليمين المتطرف وتطورت لاحقاً إلى أعمال عنف. وفي أعقاب حادثة قُتل فيها 3 أطفال وأُصيب 10 آخرون بينهم 8 أطفال، ادَّعت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب رواندي عمره 17 عاماً وُلد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين. وبعد المظاهرة، هاجم متطرفون يمينيون مسجداً في المدينة ذاتها ونظموا لاحقاً احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وتتأهب الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد، مما دفع متظاهرين مناهضين للفاشية إلى التخطيط لمظاهرات مضادة.

وشكَّلت الحكومة ما يسمى "الجيش الدائم"، وهو وحدة تضم ستة آلاف شرطي متخصصين في التصدي لأي أعمال عنف، وتقول إنه سيجري نشرهم بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة آندي فالانتين، المسؤول عن عمليات الشرطة في لندن، إن "البلاد تواجه واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات العنيفة منذ العقد الماضي". وأضاف: "لن نتهاون مع هذه الأعمال في شوارعنا. وسنستخدم كل الصلاحيات والإجراءات والأساليب المتاحة لدينا لمنع مزيد من مشاهد الفوضى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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