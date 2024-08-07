وأضافت الوزارة أن الجيش تمكّن من تحييد 4 إرهابيين من التنظيم بعدما أطلقوا نيراناً استفزازية على منطقتي عمليتي غصن الزيتون ونبع السلام "بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيهما".

وكانت القوات التركية نفّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غضن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، كما أتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.