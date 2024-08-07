سياسة
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قتيلان وعدة مصابين بغارات إسرائيلية على على أنحاء متفرقة جنوبي لبنان
قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية بمسيّرة على بلدة جْوَيّا، كما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي طال بلدات حدودية أخرى جنوبي لبنان.
قتيلان وعدة مصابين بغارات إسرائيلية على على أنحاء متفرقة جنوبي لبنان
قتيلان و6 مصابين بغارة إسرائيلية على دراجة ببلدة جويا جنوبي لبنان / صورة: وسائل إعلام لبنانية
7 أغسطس 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة إسرائيلية بمسيّرة على بلدة جويا أدت في حصيلة أولية إلى "استشهاد شخص وجرح 4 آخرين"، قبل أن تعلن في بيان لاحق أن "عدد شهداء الغارة ارتفع إلى شخصين و6 جرحى".

وأعلنت الوزارة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيترون جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح. كما أشارت في بيان سابق إلى أن "القصف المدفعي الفوسفوري الذي استهدفت فيه إسرائيل اليوم (الأربعاء) بلدة شبعا، أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق".

وصباح اليوم، أوضحت الصحة اللبنانية أن "القصف المدفعي الذي استهدفت إسرائيل فيه أطراف بلدة شقرا في ساعة متأخرة من ليل أمس (الثلاثاء)، أدى إلى إصابة مواطنة بجروح ما استدعى إدخالها المستشفى لإتمام العلاج".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدات الناقورة والجبين وطيرحرفا، فيما تجدد القصف المدفعي الانشطاري الإسرائيلي لأطراف بلدة زبقين جنوب لبنان".

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان (وسط) ومناطق بشامون وعرمون وخلدة والشويفات وإقليم الخروب جنوبي العاصمة. كذلك خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق جزين وصيدا وفي أجواء الجنوب.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا موقعي "الراهب وجل العلام ‏بالقذائف المدفعية وأصابوهما إصابة مباشرة".

ويأتي ذلك وسط ترقب ومخاوف من تصعيد محتمل على الجبهة اللبنانية بانتظار الرد الذي توعّد به حزب الله انتقاماً لاغتيال القائد العسكري البارز فيه فؤاد شكر في 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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