وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى التأهّب لاحتمال إطلاق حزب الله صواريخ دقيقة على إسرائيل رداً على اغتيال القيادي فيه فؤاد شكر بالعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.

وتتأهب إسرائيل لرد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، لكنها تقول إنها لا تعلم متى سيكون الرد وكيف سيكون شكله وإن كانت قدّرت أنه سيكون "قوياً ووشيكاً".

وذكرت هيئة البث العبرية: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حزب الله سيهاجم قبل إيران، وأن التحذير سيكون قصيراً. وعلى النقيض من إيران، فإن قرب حزب الله من إسرائيل سيجعل الاستعداد المبكر صعباً".

وأضافت: "بلغت حالة التأهب ذروتها في إسرائيل لرد محتمل من إيران وحلفائها. ومن جانب حزب الله، فإن التأهب فهو لاحتمال إطلاق وابل كبير، كثمن لاغتيال رئيس أركان المنظمة فؤاد شكر، والذي سيشمل أيضاً استخدام الصواريخ الدقيقة التي تستعد إسرائيل أيضاً لاحتمال إطلاقها"، موكدة "تجري الاستعدادات في إسرائيل كذلك لرد فعل موزع بين حزب الله وإيران، الأمر الذي قد يتطلب البقاء لعدة ساعات في الملاجئ".

من جهة ثانية، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "جرى تكليف مئات الأطباء، من المراكز الصحية الأربعة في جميع أنحاء البلاد، ليلتحقوا بفرق نجمة داود الحمراء للإسعافات الأولية خلال حالة الطوارئ"، مضيفة "يدور الحديث عن الأطباء الذين يعملون في مجالات مختلفة مثل الأسرة والأطفال وجراحة العظام، وجرى توزيع المئات من معدات إنعاش القلب الرئوي على الأطباء".

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​​