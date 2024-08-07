سياسة
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فيدان: طلبنا أن ننضم إلى دعوى "الإبادة" ضد إسرائيل التي تواصل قتل الأبرياء
أرجع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، قرار أنقرة الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، إلى جهود بلاده المبذولة للضغط على إسرائيل "التي تواصل جرائمها وتقتل مزيداً من الفلسطينيين الأبرياء يومياً".
فيدان: طلبنا أن ننضم إلى دعوى "الإبادة" ضد إسرائيل التي تواصل قتل الأبرياء
وزير الخارجية التركي يعتبر أن قتل إسرائيل مزيداً من الفلسطينيين يومياً نابع من مرور جرائمها دون عقاب / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وقال فيدان في منشور عبر منصة إكس: "قدّمنا ​​للتو طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية"، معتبراً أن تل أبيب "اكتسبت الجرأة من بقاء جرائمها دون عقاب، لتقتل مزيداً من الفلسطينيين الأبرياء كل يوم".

ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى أن يؤدي دوره "لوقف الإبادة الجماعية"، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل ومؤيديها، متعهداً ببذل تركيا قصارى جهدها في هذا الصدد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي جنيد يوكسل، أن بلاده انضمت رسمياً إلى الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأكّد يوكسل في مؤتمر صحفي للوفد التركي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن قرار الانضمام يؤكّد "وقوف الجمهورية التركية ضد المجازر وجرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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