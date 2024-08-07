سياسة
2 دقيقة قراءة
هيومن رايتس ووتش: 258 وفاة بين 95 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، عن وفاة 258 حالة بين نحو 95 ألف اشتباه بالكوليرا في اليمن خلال 7 أشهر تقريباً، واتهمت أطراف النزاع بمفاقمة تفشي المرض عبر عرقلة أعمال الإغاثة.
هيومن رايتس ووتش: 258 وفاة بين 95 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن
منظمة هيومن رايتس ووتش تعلن وفاة 258 بين 95 ألف اشتباه بالكوليرا في اليمن / صورة: AP
7 أغسطس 2024

وقالت هيومن رايتس ووتش الدولية: "تشير البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة في اليمن إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز (الماضيين)، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا؛ ما أدى إلى وفاة 258 على الأقل".

وأضافت المنظمة، في تقرير، أن أطراف النزاع، منها الحوثيون والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، "تُفاقم تفشي الكوليرا بعرقلتها أعمال الإغاثة، ولاسيما إيصال المساعدات والوصول إلى المعلومات"، متهمة الأطراف بأنها "لم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا".

وتابعت: "الحوثيون احتجزوا موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمَن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات مؤخراً"، المنظمة دعت الحوثيين إلى "إنهاء اعتقالاتهم التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية"، وحثت جميع أطراف النزاع على "إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحق اليمنيين في الصحة".

والأحد، حذرت الحكومة اليمنية من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق، جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي، ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان، كما أعلنت الحكومة، في 10 يوليو/تموز الماضي، انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70%. ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، دمرت معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسببj في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us