وقالت هيومن رايتس ووتش الدولية: "تشير البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة في اليمن إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز (الماضيين)، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا؛ ما أدى إلى وفاة 258 على الأقل".

وأضافت المنظمة، في تقرير، أن أطراف النزاع، منها الحوثيون والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، "تُفاقم تفشي الكوليرا بعرقلتها أعمال الإغاثة، ولاسيما إيصال المساعدات والوصول إلى المعلومات"، متهمة الأطراف بأنها "لم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا".

وتابعت: "الحوثيون احتجزوا موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمَن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات مؤخراً"، المنظمة دعت الحوثيين إلى "إنهاء اعتقالاتهم التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية"، وحثت جميع أطراف النزاع على "إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحق اليمنيين في الصحة".

والأحد، حذرت الحكومة اليمنية من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق، جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي، ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان، كما أعلنت الحكومة، في 10 يوليو/تموز الماضي، انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70%. ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، دمرت معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسببj في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.