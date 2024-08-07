سياسة
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أنقرة: تدخلنا في دعوى "الإبادة" يؤكد اهتمامنا بحل القضية الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن تدخل أنقرة في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، "انعكاس للأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة".
أنقرة: تدخلنا في دعوى "الإبادة" يؤكد اهتمامنا بحل القضية الفلسطينية
الخارجية التركية تعلن التدخل في دعوى الإبادة ضد إسرائيل بعد تقييمات دقيقة / صورة: TRT عربي
7 أغسطس 2024

وأوضحت الوزارة في بيان أن "تركيا تتابع منذ البداية الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن انتهاكها اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأشارت إلى أنه بعد "تقييمات دقيقة لإمكانية التدخل" أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "قرار بلادنا بالتدخل في القضية ضد إسرائيل في 1 مايو/أيار 2024".

كما أكدت الخارجية التركية أنه بعد العمل القانوني الشامل "بتنسيق وزارتنا وبمساهمة ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، قدمنا إعلان التدخل الخاص بنا بشأن الطلب إلى المحكمة اليوم (الأربعاء)، كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وشدد البيان على أن "الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".

وفي وقت سابق اليوم، شدد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي، جنيد يوكسل، على أن بلاده "لم تتردد ثانيةً واحدة بشأن اتخاذ كل ما يلزم للوقوف بوجه المجازر والجرائم الإسرائيلية"، ووصف انضمام تركيا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بـ"واجب إنساني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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