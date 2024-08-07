سياسة
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"قدّمنا كل الأدلة".. تركيا تطلب رسمياً الانضمام إلى دعوى الإبادة ضد إسرائيل
أكد وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الأربعاء، أن الملف الذي تقدمت به أنقرة إلى محكمة العدل الدولية، يحتوي على جميع الأدلة والبراهين التي تثبت انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
"قدّمنا كل الأدلة".. تركيا تطلب رسمياً الانضمام إلى دعوى الإبادة ضد إسرائيل
تركيا تتقدم رسمياً بطلب للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وأوضح الوزير، في بيان تعليقاً على طلب تركيا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أن تركيا تقف ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف: "في الملف ومرفقاته والذي جرى إعدادهما بشكل مشترك من قبل وزارتي العدل والخارجية التركيين، للانضمام إلى القضية، ثبت بوضوح وبجميع الأدلة والبراهين أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتابع: "هذه الخطوة الملموسة، تُظهر بوضوح للعالم أجمع أننا ضد الإبادة الجماعية والمذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، مشيراً إلى استشهاد 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفاً آخرين على يد الإدارة الإسرائيلية، المتجاهلة لأبسط حقوق الإنسان، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "سنتابع القضية حتى مثول المسؤولين الإسرائيليين الهمجيين أمام القانون الدولي لنيل العقوبة التي يستحقونها"، مؤكداً استمرار وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين حتى القبول بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967.

وقدمت تركيا، الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلاً من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقدم هاتان الدولتان لاحقاً ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضاً في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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