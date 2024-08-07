سياسة
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حركة حماس ترحب بقرار تركيا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بقرار تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وعدّت حماس هذه الخطوة تأكيداً على دعم الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي لعدالة القضية الفلسطينية.
حركة حماس ترحب بقرار تركيا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
حركة حماس ترحب بقرار تركيا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وأوضحت الحركة، في بيان نشرته على حسابها بمنصة تليغرام، أنها ترحب "بقرار الجمهورية التركية، الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "نعد هذه الخطوة تأكيداً لدعم الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق لعدالة قضيتنا الوطنية ولحقوق شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر".

كما دعت الحركة "دول العالم كافة، خصوصاً الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والعمل على تشكيل جبهة موحّدة لإنهاء الاحتلال النازي لأراضينا المحتلة، ولإنهاء تهديده لأمن المنطقة وسِلمها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلاً من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا إلى القضية، لتقدم هاتان الدولتان لاحقاً ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظراً إلى خطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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