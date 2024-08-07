وحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن الرئيسين أردوغان ومادورو بحثا العلاقات التركية الفنزويلية إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الفنزويلية وسيلة خير لها.

وثمن الرئيس أردوغان دعم كاراكاس لفلسطين في وجه الظلم الإسرائيلي، مشدداً على أن تركيا ستواصل دعم عملية الحوار في فنزويلا، متمنياً السلام والرخاء والرفاهية للشعب الفنزويلي.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، شهدت فنزويلا انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بحصوله على 51.20% من الأصوات.