سياسة
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أردوغان يبحث مع مادورو قضايا إقليمية ودولية ويثمّن دعم فنزويلا لفلسطين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، مثمّناً دعم فنزويلا لفلسطين في وجه الظلم الإسرائيلي.
أردوغان يبحث مع مادورو قضايا إقليمية ودولية ويثمّن دعم فنزويلا لفلسطين
الرئيس التركي يصافح نظيره الفنزويلي خلال استقباله في أنقرة يونيو/تموز 2022 / صورة: AA Archive
7 أغسطس 2024

وحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن الرئيسين أردوغان ومادورو بحثا العلاقات التركية الفنزويلية إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الفنزويلية وسيلة خير لها.

وثمن الرئيس أردوغان دعم كاراكاس لفلسطين في وجه الظلم الإسرائيلي، مشدداً على أن تركيا ستواصل دعم عملية الحوار في فنزويلا، متمنياً السلام والرخاء والرفاهية للشعب الفنزويلي.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، شهدت فنزويلا انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بحصوله على 51.20% من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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