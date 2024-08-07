جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه بزشكيان من ماكرون، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ورفع حالة التأهب في إسرائيل تحسباً لحرب واسعة محتملة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن "اغتيال الشهيد هنية، الذي كان ضيفاً رسمياً عند إيران، يهدف إلى إشعال النيران وإثارة الفتنة في المنطقة، وأمريكا والدول الغربية بدلاً من التنديد بهذا الكيان (إسرائيل) لارتكابه الجرائم والإبادة الجماعية (في غزة) والاغتيال، تقدم له الدعم".

وأكد أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على هذه الإجراءات، وأمريكا والدول الغربية وفي ظل اتخاذهم توجهاً متناقضاً ومزدوجاً، يدعمون كياناً لا يلتزم بأي من القوانين والمواثيق الدولية، ولم يتوان عن تنفيذ أي عمل إجرامي في المنطقة، وللأسف الشديد يدعون الدول التي أصبحت هدفاً له، إلى ضبط النفس".

وأضاف بزشكيان خلال الاتصال الهاتفي: "ما دام الكيان الصهيوني يواصل الإبادة الجماعية والجريمة والاغتيال بدعم سياسي ومالي وتسليحي وإعلامي من أمريكا والدول الغربية، فإن المنطقة والعالم لن ينعما بالاستقرار والأمن والسلام".

وطالب "أمريكا والدول الغربية التي تريد الحيلولة دون اندلاع الحرب بوقف مبيعات السلاح والدعم للكيان الصهيوني، وأن ترغم هذا الكيان على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة، وقبول وقف إطلاق النار".

وتترقب إسرائيل هجوماً عسكرياً محتملاً من إيران و"حزب الله"، بعد اغتيال هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في صفوف الحزب فؤاد شكر بغارة على ضاحية بيروت الأسبوع الماضي.

وتأتي التوترات المتصاعدة بالمنطقة على خلفية حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.