اجتمعت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة، ليخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات، كما جرى نقاش عدد من المشاريع أهمها " القبة الفولاذية".

وشدّد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية (SSB) هالوك غورغون على أهمية قرار تطوير نظام "القبّة الفولاذية" نظاماً موحداً "لأنظمة متعددة"، مؤكداً أن هذا المشروع الوطني سيعمل على دمج جميع أجهزة الاستشعار والأسلحة ضمن شبكة متكاملة مع أنظمة الدفاع الجوي الطبقية.

وأضاف غورغون على أن ذلك "يتيح إنشاء صورة جوية مشتركة وإرسالها في الوقت الفعلي إلى مراكز العمليات، وتقديمها إلى صانعي القرار، مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات".

وأوضح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية أن شركة أَسَيلسان وروكِتسان وتُبِيتاك ساج ومصنع MKE ستتعاون في تنفيذ هذا المشروع.

نظام متعدد الطبقات

يأتي مشروع "القبة الفولاذية" في سياق خطة تركيا لبناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات قادر على التعامل مع جميع التهديدات، ويشير الباحث والكاتب في الشؤون الدفاعية فاتح محمد كوتشوك إلى أن الدفاع الجوي متعدد الطبقات، يمكّن الدول من "مراقبة المجال الجوي باستمرار، وتتبعه وتحديد الاشتباكات مع تهديدات متنوعة ضمن عمليات معقدة وصعبة".

ويضيف: " يجب على نظام الدفاع الجوي أن يتصدى لتهديدات متنوعة للغاية، بدءاً من صواريخ كروز التي تحلق على ارتفاع أمتار قصيرة، وحتى الطائرات الحربية التي تستعد للهجوم على ارتفاع 30 ألف قدم، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية القادمة من خارج الغلاف الجوي".

واعتمدت تركيا في بنائها لمنظومة "القبة الفولاذية" على القدرات المحلية، سواء في تطوير أنظمة الإنذار والمراقبة، وتعد شركة "أسيلسان" من الشركات الرائدة في هذا المجال، فهي العمود الفقري لمشروع القبة.

ووفقاً للصحفي والكاتب في TRT Haber سيرتاش أكسان، فإنه يمكن تقسيم شبكة الدفاع الجوي إلى 4 طبقات: قصيرة المدى، وقريبة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى، أما الطبقة القصيرة المدى فتهدف إلى التصدي للتهديدات القريبة جداً. وتشمل الأنظمة التركية مثل "كوركوت"، و"غوكبرك"، و"شاهين"، و"غوكير"، و"إخطار"، و"سونغور".

وثانياً الطبقة قريبة المدى، التي تتعامل مع أهداف على مديات تتراوح من (5-10 كيلومترات)، وتستخدم تركيا أنظمة مثل "هيريكس"، و"سي-رام"، و"حصار أ+"، و"غوكدمير"، و"غورز" في هذه الطبقة.

والطبقة الثالثة هي متوسطة المدى التي تتراوح بين (10-15 كيلومتراً)، وتستخدم تركيا في هذه الطبقة أنظمة مثل "كَلْكَان 1" و"كَلْكَان 2" و"حصار أو+" في هذه الطبقة. يلعب نظام "كَلْكَان" دور رادار الإنذار المبكر، إذ يكتشف الأهداف الجوية بسرعة ودقة.

ويضيف أكسان أن تركيا طورت أنظمة للتعامل مع الأهداف الطويلة المدى، التي تتراوح بين 15-30 كيلومتراً، ومدى أفقي يزيد على 60 كيلومتراً، وأهم هذه الأنظمة "سيبر" وهو النظام الرئيسي في هذه الطبقة. ومن المتوقع أن يدخل نظام "سيبر" الخدمة هذا العام، وسيكون له عدة نسخ بمديات مختلفة، إذ ستصل النسخة النهائية إلى قدرات اعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية.