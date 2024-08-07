وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" باستشهاد 9 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، فيما استشهد 3 جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وخلال الحرب الإسرائيلية نزح الفلسطينيون قسراً من منازلهم التي دمرتها إسرائيل، ما دفعهم إلى إنشاء خيام مؤقتة في مناطق مختلفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، عبر منصة تليغرام، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف طائرة حربية إسرائيلية على منزل لعائلة حمادة في حي الدرج.

فيما أفاد شهود عيان بأن عدداً من الإصابات وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع جراء قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. كما أكدوا أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أهدافاً، منها منازل نزح ساكنوها قسراً وأراضٍ زراعية في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وأوضح الشهود أنه وصل إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة إصابات (لم يُذكر عددها) جراء القصف الإسرائيلي جنوب المدينة. وحسب بيان لمتحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، فإن "المدفعية الإسرائيلية شنت قصفاً بالقذائف المدفعية على معظم المناطق الشرقية والشمالية من القطاع".

من جهته، قال سامي حميد، مسؤول مركز "النخيل الطبي" بمدينة دير البلح، إن "أمراضاً جلدية مستحدثة وغريبة ظهرت بالقطاع مؤخراً، بسبب الأوضاع البيئية والصحية المتدهورة".

وأضاف حميد أن الكادر الطبي بالمركز يرجح أن سبب ظهور هذه الأمراض الجلدية هو لدغات لأنواع من الحشرات باتت تنتشر بمخيمات النزوح، لافتاً إلى أن غالبية هذه المخيمات بوسط وجنوب القطاع موجودة بمناطق تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتابع: "تكدس النفايات بالشوارع، وتجمع مياه الصرف الصحي قرب خيام النزوح يشكل بؤراً خطيرة لانتشار هذه الأمراض وتوالد الحشرات، ومن ثم تفاقم الحالات الجلدية الغريبة".

وأوضح حميد أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بغزة أرسلتا تفاصيل بعض هذه الحالات المرضية للاستشارات الطبية على المستوى العربي والإقليمي، لمعرفة أسباب ظهور هذه الأمراض، والحصول على الدواء المناسب لها.

ومن بين الأمراض الغريبة والمستحدثة بمخيمات النزوح، التهاب جلدي حاد يتسبب بظهور طفح، والذي يتحول مع مرور الأيام إلى تآكل في الجلد واللحم، وصولاً إلى العظام، وفق حميد، الذي أضاف: "استقبلنا بمركز النخيل الطبي 3 حالات مرضية تعاني من هذا الالتهاب الجلدي الحاد".

وأوضح أن هذه الحالات "جرى تحويلها إلى مستشفى شهداء الأقصى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتعامل معها، حيث جرى علاجها والسيطرة عليها قبل تفاقمها".

انتشار الجرب والجدري

وأردف المسؤول الصحي: "في البداية سجلنا انتشار مرض الجرب كبؤر انتشرت بين الخيام، وتداعينا في الوحدة الطبية لهذا الموضوع وتواصلنا مع وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقدمنا مبادرة للسيطرة على هذه البؤر، وعزل المصابين بحيث لا ينتشر هذا الوباء".

والجرب مرض جلدي يسبب الحكة الشديدة التي تصل إلى حد نزيف دموي خارج الجلد، وفق المسؤول الصحي الفلسطيني، مبيناً أن المركز يقدم الخدمة الطبية لنحو 100 مريض يومياً، قرابة 10 – 12% من هؤلاء المرضى يعانون من هذا المرض.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.