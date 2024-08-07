ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: "بناء على تقرير من السلطات الإيرانية إلى جميع شركات الطيران المدني، يتعين تجنب الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني".

ووجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غداً الخميس، وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين، اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى 0400 بتوقيت جرينتش.

وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيراً إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضاً إلى إسرائيل ولبنان، إذ تترقب إسرائيل هجوماً عسكرياً محتملاً من إيران و"حزب الله"، بعد اغتيال هنية في طهران، وإعلان جيش الاحتلال اغتيال القيادي البارز في صفوف الحزب فؤاد شكر بغارة على ضاحية بيروت الأسبوع الماضي..

وقالت أو.بي.أس جروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية "هذا الإخطار من مصر استثنائي للغاية. ومن المحتمل أن يكون مؤشراً على رد إيراني على إسرائيل، وبالتالي بداية لسلسلة من الاضطرابات المحتملة في المجال الجوي، ولكن قد يكون الإخطار لسبب آخر".