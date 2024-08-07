سياسة
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منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل مسؤولية اغتيال هنية وتحذر من جرائمها
حمل اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية، وعدها "اعتداءً خطيراً" على سيادة إيران وأمنها القومي.
منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل مسؤولية اغتيال هنية وتحذر من جرائمها
البيان الختامي "للتعاون الإسلامي" يحمل إسرائيل مسؤولية اغتيال هنية ويحذر من جرائمها على أمن المنطقة / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وحملت منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم، الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً خطيراً على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي انعقد بمدينة جدة غرب السعودية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، دعوة إلى مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء "فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي" على قطاع غزة، محذراً من أن "استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة"، ومعتبراً أن ذلك "يتطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليَّين".

وأكد البيان الختامي "ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط". وحذر من "الاقتحامات (الإسرائيلية) المستمرة للمسجد الأقصى"، داعياً إلى "عدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم".

كما دعا البيان "المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فوراً وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وأدان البيان تبني الكنيست الإسرائيلي مؤخراً "قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا منظمة إرهابية". واعتبر أن هذا القرار يأتي في "إطار محاولات تقويض دور الأونروا ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة جزءاً من استهدافه قضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني".

ودعا البيان الختامي "مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة".

وانطلق الثلاثاء اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث "الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والاعتداءات على سيادة إيران"، عقب اتهام طهران، تل أبيب، باغتيال هنية على أراضيها، في 31 يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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