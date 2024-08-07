وحذر وزير الخارجية التركي من خطر انتشار الصراعات إلى مستوى إقليمي، مشيراً إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان على منصة إكس: "وزير الخارجية هاكان فيدان ذكر أن إسرائيل هي الطرف المعارض لوقف إطلاق النار في غزة".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.