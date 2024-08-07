سياسة
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مستشار الرئيس التركي: سنستخدم كل الوسائل القانونية لتقديم إسرائيل للعدالة
أكد مستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج، أن تركيا ستستخدم كل الوسائل القانونية لإنهاء العار التاريخي وتقديم الحكومة الإسرائيلية للعدالة.
مستشار الرئيس التركي: سنستخدم كل الوسائل القانونية لتقديم إسرائيل للعدالة
مستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج / صورة: AA
7 أغسطس 2024

وقال قليج في منشور على حسابه بمنصة إكس الأربعاء، تعليقاً على طلب تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إن: "الطلب الذي قدمته تركيا بسبب الإبادة الوحشية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية أمام أعين العالم هو قبل كل شيء واجبنا الإنساني".

وأضاف "هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حكومة نتنياهو، مهمة في زيادة الدعم الدولي". وتابع "سنستخدم كل الوسائل القانونية لإنهاء العار التاريخي وتقديم الحكومة الإسرائيلية للعدالة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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