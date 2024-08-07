وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأجنبية "مطلعة" دون أن تسميها، إن الاتصالات بشأن استئناف المفاوضات حول الصفقة المقترحة "عالقة"، ولذلك "لم تعلَن مواعيد قريبة لأي لقاءات بين قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقطرية والمصرية والأمريكية".

كما نقلت القناة ذاتها عن أهالي أسرى إسرائيليين في غزة، التقوا وفد التفاوض الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، أنهم تلقوا "رسائل متشائمة للغاية حول إمكانية أن تحدث انطلاقة فيما يتعلق بالمفاوضات".

وأبلغ أعضاء بوفد التفاوض الإسرائيلي أهالي الأسرى إنهم "لا يتوقعون انطلاقة في هذه المفاوضات على المدى المنظور، ليس فقط بسبب الاستعدادات لرد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران (الأربعاء الماضي)، بل أيضاً لأنه لا توافق (بين إسرائيل وحماس) بشأن شروط تتعلق بمحوري فيلادلفيا ونتساريم" إذ ترفض تل أبيب الانسحاب منهما.

يتناقض ذلك مع تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بوقت سابق الأربعاء وصفتها تقارير غربية بأنها متفائلة، إذ ادّعى فيها الأخير أن تل أبيب وحماس "أقرب من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى". وقال كيربي للصحفيين بواشنطن إن "أمام الطرفين (إسرائيل وحماس) اقتراحاً جيداً ويجب عليهما قبوله لكي نتمكن من وضعه موضع التنفيذ"، معتبراً أن "الفجوات تقلصت في المفاوضات" بين الطرفين، وأن "الولايات المتحدة تعتقد أن الاتفاق يمكن التوصل إليه".

وتعليقاً على تصريحات كيربي، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب بيانٍ لمكتبه مساء الأربعاء، أن حكومته "لم تتلقَ أي رد من حماس حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "رغم أن تل أبيب قدمت "مقترحاً واضحاً"، وأرسلت وفدها المفاوض إلى القاهرة السبت الماضي، وفق قوله.

والسبت الماضي، غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة بعد ساعات قليلة على وصوله إليها. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الخاصة، آنذاك، إن الوفد عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع نتنياهو، دون توضيح ماهية هذه الخلافات. ويأتي ذلك فيما لم يصدر عن الوسيطين المصري والقطري ولا حركة حماس أي تعليق بشأن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن اغتيال هنية ألقى بظلال سلبية على إمكانية ذلك.