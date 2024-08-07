وقال الوزير الإسرائيلي خلال حلقة دراسية عُقدت الاثنين حول مستقبل قطاع غزة إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في القطاع. وأضاف: "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه لا خيار آخر لدينا. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".

وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي. وأدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء "بشدة" تصريحات سموتريتش، واعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بيان، أن تصريحاته "مخزية للغاية وتثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية"، مشدداً على أن "تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب".

بدورها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحفيين إنّ فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي عبر تطبيق إكس إنّه بالنسبة إلى المملكة المتحدة "لا يمكن أن يكون لتعليقات الوزير سموتريتش أي مبرر". ودعا الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفاً أن تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب".