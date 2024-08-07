سياسة
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تنديد أوروبي بتصريحات لسموتريتش اعتبر فيها تجويع غزة "مبرراً وأخلاقياً"
أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا الأربعاء، عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعاً" يمكن أن يكون "أمراً مبرّراً وأخلاقياً".
تنديد أوروبي بتصريحات لسموتريتش اعتبر فيها تجويع غزة "مبرراً وأخلاقياً"
إدانات أوروبية لتصريحات سموتريتش اعتبر فيها تجويع غزة "مبرراً وأخلاقياً" / صورة: Reuters
7 أغسطس 2024

وقال الوزير الإسرائيلي خلال حلقة دراسية عُقدت الاثنين حول مستقبل قطاع غزة إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في القطاع. وأضاف: "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه لا خيار آخر لدينا. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".

وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي. وأدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء "بشدة" تصريحات سموتريتش، واعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بيان، أن تصريحاته "مخزية للغاية وتثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية"، مشدداً على أن "تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب".

بدورها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحفيين إنّ فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي عبر تطبيق إكس إنّه بالنسبة إلى المملكة المتحدة "لا يمكن أن يكون لتعليقات الوزير سموتريتش أي مبرر". ودعا الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفاً أن تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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