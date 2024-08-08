وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CBS، أمس الأربعاء، إن "تلميحات ترمب خلال الحملة بأنه لن يتقبّل الخسارة يجب أن تؤخذ على محمل الجد"، مضيفاً: "إذا خسر ترمب، فلست واثقاً على الإطلاق من أنّ انتقال السلطة سيكون سلمياً".

وتابع بايدن: "إنه يعني ما يقول. إنه يعني ذلك عندما يقول إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون حبّك للبلاد مشروطاً بفوزك".

كان ترمب قد أوضح أن تصريحه بشأن "حمام دم" كان في سياق الحديث عن استيراد السيارات الكهربائية من الصين.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن. وكان اقتحام الكونغرس سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، في أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز آنذاك جو بايدن ونائبته.

بدورها انتقدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، منافسها الجمهوري ترمب، قائلةً إنها تعرف "أمثال دونالد ترمب"، مضيفةً أن عملها سابقاً مدعيةً عامَّةً مكَّنها من "متابعة أنواع مختلفة من المجرمين".

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحةً رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء اليوم نفسه، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين، دونالد ترمب، في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.