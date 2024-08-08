وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واينت" العبري: "نحن جاهزون"، وأضاف: "اتُّخذت إجراءات الردع اللازمة تحسباً لأي هجوم"، فيما ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، خلال زيارته إحدى قواعد سلاح الجو: "أرى الاستعداد هنا في ذروته، سواء في الهجوم أو الدفاع، وسنعرف كيفية شن هجوم سريع للغاية في أي مكان".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال حضوره تمريناً لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكي القتال في القطاع الشمالي "أهمية اليقظة العالية والحاجة إلى تطوير حيل وعمليات فريدة".

في غضون ذلك، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء احتفالات دينية كانت مقررة في صفد هذا الأسبوع بين 8 و10 أغسطس/آب. كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية حالة التأهب الأمني ​​القصوى، على غرار ما حدث من تقديم المستوى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووُضع الدبلوماسيون تحت قواعد احترازية صارمة، فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، بأن المستوى السياسي في إسرائيل أوصى المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولاً إلى حرب شاملة في المنطقة.

في السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "تل أبيب أبلغت واشنطن عن قلقها من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية في إسرائيل"، مشددين في المقابل على أن "حزب الله سيدفع ثمناً غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن حزب الله وإيران سيردان خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة ترقب تشهدها إسرائيل عقب اغتيال هنية وشكر.

وتأتي التوترات المتصاعدة في المنطقة على خلفية حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.