سياسة
3 دقيقة قراءة
تقارير: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيران
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن تل أبيب لم تتخلَّ عن حالة التأهب القصوى التي تعيشها، تحسباً لضربات محتملة من إيران وحزب الله رداً على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر في لبنان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.
تقارير: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيران
جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة- أرشيف / صورة: AFP
8 أغسطس 2024

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واينت" العبري: "نحن جاهزون"، وأضاف: "اتُّخذت إجراءات الردع اللازمة تحسباً لأي هجوم"، فيما ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، خلال زيارته إحدى قواعد سلاح الجو: "أرى الاستعداد هنا في ذروته، سواء في الهجوم أو الدفاع، وسنعرف كيفية شن هجوم سريع للغاية في أي مكان".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال حضوره تمريناً لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكي القتال في القطاع الشمالي "أهمية اليقظة العالية والحاجة إلى تطوير حيل وعمليات فريدة".

في غضون ذلك، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء احتفالات دينية كانت مقررة في صفد هذا الأسبوع بين 8 و10 أغسطس/آب. كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية حالة التأهب الأمني ​​القصوى، على غرار ما حدث من تقديم المستوى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووُضع الدبلوماسيون تحت قواعد احترازية صارمة، فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، بأن المستوى السياسي في إسرائيل أوصى المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولاً إلى حرب شاملة في المنطقة.

في السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "تل أبيب أبلغت واشنطن عن قلقها من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية في إسرائيل"، مشددين في المقابل على أن "حزب الله سيدفع ثمناً غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن حزب الله وإيران سيردان خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة ترقب تشهدها إسرائيل عقب اغتيال هنية وشكر.

وتأتي التوترات المتصاعدة في المنطقة على خلفية حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us