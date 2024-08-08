سياسة
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وسط مخاوف من اتساع الصراع.. كندا تقرر سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل
أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأربعاء، أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، على خلفية توقعات بهجوم وشيك من إيران وحزب الله على الدولة العبرية.
وسط مخاوف من اتساع الصراع.. كندا تقرر سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل
إعلام عبري: كندا تُجلي عائلات دبلوماسييها في إسرائيل إلى الأردن / صورة: WikiMedia
8 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن وزارة الشؤون العالمية الكندية قولها في بيان، إنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل مؤقت إلى بلد ثالث آمن، موضحةً أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة وبيروت.

وأضاف البيان أنّ الوزارة الكندية عمَّمت أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين.

والسبت، حذّرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، ورفعت وزارة الشؤون العالمية مستوى تحذيرها إلى أعلى مستوى من المخاطر، وأرجعت هذا إلى استمرار الصراع في المنطقة والوضع الأمني الذي يصعب التنبؤ بتطوراته، ودعت الكنديين إلى تجنب السفر إلى هناك وإلى غزة والضفة الغربية.

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسرائيل القيادي العسكري البارز بحزب الله فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت، الثلاثاء الماضي، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، فجر الأربعاء 31 يوليو/تموز، بهجوم اتهمت فيه الحركة وطهران تل أبيب بالوقوف خلفه.

وعلى خلفية الوضع المتوتر في المنطقة، تواترت التحذيرات من دول عدة لمواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان، فيما أوقفت كثير من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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