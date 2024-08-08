سياسة
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استمرار التوغل الأوكراني في روسيا.. وواشنطن تستفسر من كييف عن أهدافه
يتواصل القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية على عدة جبهات، لا سيما في منطقة كورسك الحدودية التي بدأت كييف التوغل فيها منذ يومين.
استمرار التوغل الأوكراني في روسيا.. وواشنطن تستفسر من كييف عن أهدافه
الدمار الذي لحق بالمباني في كورسيك خلال القتال بين القوات الروسية والأوكرانية / صورة: AFP
8 أغسطس 2024

في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، تعليقاً على العملية العسكرية الأوكرانية التي أدّت إلى إجلاء آلاف المدنيين في منطقة كورسك الحدودية: "سنتّصل بالجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهدافه"، مؤكدةً أن واشنطن تدعم الإجراءات "المنطقية" التي اتخذتها أوكرانيا لوقف هجمات القوات الروسية.

والثلاثاء، شنّت القوات الأوكرانية عملية عسكرية توغّلت خلالها في منطقة كورسك الروسية الحدودية، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص على جانبي الحدود. وتواصل القتال في هذه المنطقة إلى الأربعاء.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوغل الأوكراني بـ"استفزاز واسع النطاق"، قائلاً: "من المبالغ فيه بعض الشيء أن نسمّي هذا الأمر استفزازاً بالنظر إلى أنّ روسيا انتهكت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

في مايو/أيار الماضي، سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بأن تستخدم أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي. لكنّ المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، شدّد على أنّ "شيئاً لم يتغيّر" في السياسة الأمريكية الرافضة لشنّ أيّ ضربة أوكرانية في عمق الأراضي الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم في مقدمتها واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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