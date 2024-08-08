سياسة
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الثامن منذ بدء الحرب.. استشهاد موظف بـ"المطبخ العالمي" بقصف إسرائيلي في غزة
أعلنت منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية، أمس الأربعاء، استشهاد فلسطيني تابع لها في قطاع غزة، وذلك بعد أشهر من مقتل سبعة من موظفيها جراء استهداف جيش الاحتلال قافلة إنسانية في غزة وصفته أستراليا بـ"الإخفاق الخطير".
الثامن منذ بدء الحرب.. استشهاد موظف بـ"المطبخ العالمي" بقصف إسرائيلي في غزة
مركبة تابعة لـ"وورلد سنترال كيتشن" استهدفها جيش الاحتلال في دير البلح ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من موظفيها / صورة: AP
8 أغسطس 2024

وقالت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في منشور على منصة إكس، إن الموظف يُدعى نادي السلوت، وكان "عضواً أصيلاً في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح، وكان في جوهره محباً للخير".

وأكدت المنظمة غير الحكومية، أنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما استُشهد، وذكرت أنه استُشهد قرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية أنّ غارة إسرائيلية استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من بينها: "خطأ في تحديد هوية" الهدف.

وأجرت كانبيرا التحقيق لأنّ الأسترالية لالزامي "زومي" فرانكوم كانت في عداد عمّال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأمريكية السبعة الذين قُتلوا في أبريل/نيسان في غزة، عندما استُهدفت قافلتهم خطأً بغارة جوية بعدما ادَّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ عرباتها تابعة لحماس.

وأثار مقتل عمّال الإغاثة السبعة، وهم بالإضافة إلى المواطنة الأسترالية ثلاثة بريطانيين وأمريكي-كندي وبولندي وفلسطيني، غضباً عالمياً ومطالبات بضمان سلامة الطواقم الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وجرى تكليف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق مارك بينسكين، بإجراء هذا التحقيق الذي رُفعت عنه السرية ونُشر اليوم الجمعة، إذ يفيد بأنّ ثلاث مركبات في قافلة المساعدات "ضُربت بتتابع سريع نسبياً" بعد أن اعتُبرت مركبات مشبوهة.

وخلص تحقيق بينسكين إلى أنّ طائرة استطلاع إسرائيلية صنّفت هذه المركبات على أنها أهداف للقصف، بعدما رصدت أسلحة كان بعض أفراد الأمن في المنظمة الخيرية يحملونها. وحسب التقرير فإنّ الغارة هي نتيجة "انهيار كبير في الوعي بالموقف".

و"وورلد سنترال كيتشن" هي منظمة غير حكومية، تتّخذ من الولايات المتّحدة مقراً لها، وأسّسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، وهي تقدّم الطعام للمناطق المنكوبة بأزمات إنسانية وكوارث طبيعية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أقرّ إثر الغارة بأنّ قواته قتلت هؤلاء المتطوّعين "عن غير قصد".

وجاءت نتائج التحقيق فيما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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