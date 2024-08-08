وأظهرت بيانات اطلعت عليها وكالة رويترز أن خمس شركات تأمين، من بينها "أمريكان كلوب" و"وست أوف إنغلاند"، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً، و(جارد) النرويجية، قدمت تغطية لعشر ناقلات أبحرت من روسيا إلى آسيا هذا العام.

وقدمت شركتا "أمريكان كلوب" و"وست أوف إنغلاند" تغطية تأمينية لسفينتين، هما "جيويوسا" و"أوريون 1"، ونفذتا رحلات مماثلة في أوائل 2024. ووفقاً للبيانات، نقلت السفينتان النفط الخام من شركة "روسنفت" الروسية المملوكة للدولة في بحر البلطيق الروسي وأبحرت إلى الصين.

وقالت شركة "أمريكان كلوب" إن السفينة التي ترفع علم بنما مدرجة في قائمة السفن التي تقدم لها تغطية تأمينية، فيما لم تعلق شركة "وست أوف إنغلاند" على ناقلات بعينها. وامتنعت شركة "جارد" النرويجية، التي أظهرت البيانات أنها تغطي سفينة منفصلة، عن التعقيب على سفن محددة.

وتقول الشركات الثلاث، التي توفر خدمات التأمين للسفن ضد التلوث النفطي والإصابات والخسائر في الأرواح، إنها تقدم خدمة لأعضائها. ولم يبلغ من قبل عن مدى استمرار شركات التأمين الغربية في تغطية صفقات نفط روسية بعينها منذ فرض السقف السعري في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

ويسمح السقف السعري، الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع وحلفاؤها للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، لشركات التأمين والسفن الغربية بالمشاركة في تجارة النفط الروسية فقط إذا بيع النفط بأقل من 60 دولاراً للبرميل.

وقال كثيرون ممن توقفوا عن التعامل مع مثل هذه الشحنات إنهم فعلوا ذلك لأنهم لم يتمكنوا من التأكد من سعر النفط الذي تحمله السفن التي كانوا يوفرون خدمات التأمين لها.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن روسيا، التي حظرت على شركاتها الالتزام بسقف الأسعار، باعت خام الأورال الرئيسي في مواني البلطيق بمتوسط 69.4 دولار للبرميل حتى الآن هذا العام، وهو ما يفوق بكثير السقف السعري المحدد.

ولا يُتوقع من شركات التأمين وأصحاب السفن التحقق من السعر. وبدلاً من ذلك تُلزم جهات إنفاذ القانون الغربية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، شركات التأمين بطلب ما تسمى الشهادات من الأطراف التي تشتري وتبيع النفط الخام، لأن النفط تغير سعره إلى ما دون سقف السعر.