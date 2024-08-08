واتهمت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات، الثلاثاء، نظيرتها الأمريكية بازدواج المعايير، وقالت إن الأخيرة تبذل قصارى جهدها لتبرئة ساحة الرياضيين الأمريكيين، وفي الوقت نفسه تتهم الوكالة الصينية والوكالة العالمية بالتغطية على بعض المخالفات.

وبعد سقوط نايتون في اختبار للكشف عن المنشطات في وقت سابق من العام الجاري لم يتعرض الرياضي الأمريكي لأي عقوبة ولم يُمنع من المشاركة في أولمبياد باريس بعد أن رجحت هيئة تحكيم أن وجود المادة المحظورة رياضياً في عينته ربما يكون بسبب تلوث الطعام.

وكان رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات قد تحدّث عن السماح لـ23 سباحاً صينياً بالمشاركة في دورة ألعاب طوكيو 2021، بعدما جاءت نتائج فحوصهم إيجابية، فيما أكدت الوكالة الصينية أن مادة تريندولون التي وُجدت في عينة نايتون ملوث شائع في الولايات المتحدة وإنه كان يتعين على الرياضيين الانتباه جيداً لهذا.

وطالبت الوكالة الصينية في بيانها "الوكالة الدولية لفحوص المنشطات بتعزيز الإشراف على الفحوص التي يخضع لها رياضيو ألعاب القوى الأمريكيون ومنع مخاطر مخالفات المنشطات والتحقيق بكل صرامة مع الحالات ذات الصلة من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للرياضيين الشرفاء حول العالم وإعادة ثقة الرياضيين حول العالم في التنافس الشريف".