سياسة
2 دقيقة قراءة
أحدهما بقوة 7.1.. زلزالان متتاليان يضربان اليابان والسلطات تُحذر من تسونامي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، إن زلزالين بقوة 6.9 و 7.1 درجات، ضربا توالياً قبالة جزيرة كيوشو جنوبي اليابان.
أحدهما بقوة 7.1.. زلزالان متتاليان يضربان اليابان والسلطات تُحذر من تسونامي
صورة أرشيفية لزلزال سابق يضرب اليابان (المصدر: CNN) / Others
8 أغسطس 2024

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الأول وقع على عمق 33 كيلومتراً، تلاه زلزال ثانٍ قريب على عُمق 25 كيلومتراًK ولم يُعرف بعد ما إذا كان أيٌّ من الزلزالين قد تسبب بحدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي بارتفاع متر واحد في جزيرتي كيوشو وشيكوك، منوهةً بأن أمواجاً بارتفاع 20 سنتيمتراً شوهدت بالفعل في منطقة ميازاكي في كيوشو.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يسكنه نحو 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريباً كل عام. وكان آخر زلزال قوي تعرضت له البلاد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت شدته 7.5 درجة وضرب شبه جزيرة نوتو، مودياً بحياة أكثر من 260 شخصاً، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبانٍ قديمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us