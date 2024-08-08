وأوضحت الهيئة أن الزلزال الأول وقع على عمق 33 كيلومتراً، تلاه زلزال ثانٍ قريب على عُمق 25 كيلومتراًK ولم يُعرف بعد ما إذا كان أيٌّ من الزلزالين قد تسبب بحدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي بارتفاع متر واحد في جزيرتي كيوشو وشيكوك، منوهةً بأن أمواجاً بارتفاع 20 سنتيمتراً شوهدت بالفعل في منطقة ميازاكي في كيوشو.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يسكنه نحو 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريباً كل عام. وكان آخر زلزال قوي تعرضت له البلاد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت شدته 7.5 درجة وضرب شبه جزيرة نوتو، مودياً بحياة أكثر من 260 شخصاً، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبانٍ قديمة.